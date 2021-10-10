МЧС предупреждает о сильном ветре и мокром снеге в Иркутской области 11 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока южные районы Приангарья радуются осеннему солнечному дню, на севере региона погода не такая радужная. Там сегодня температурные показатели близки к нулю, плюс ко всему идет дождь с мокрым снегом. Сотрудники МЧС Иркутской области предупреждают, что 11 октября в этих территориях будет дуть северо-западный ветер со скоростью со скоростью 15-17 м/с, поддет мокрый снег.

- Температура воздуха на севере Приангарья 11 октября ожидается +3…+8, но местами до -3, - дает прогноз Иркутский Гидрометцентр.

Что касается других муниципалитетов, то мокрый снег и снег пройдет местами, но в южных и верхнеленских районах 11 числа без осадков. Метеорологи обещают в целом по области ночью +3…-2, днем +9…+14.

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