Больше 3300 человек лечат от коронавируса в больницах Иркутской области 10 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 10 октября в ковидных госпиталях региона находятся 3349 пациентов, за минувшие сутки число госпитализированных увеличилось на 136. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

- За сутки положительные результаты теста на COVID-19 получили еще 396 жителей, всего в области с начала пандемии было выявлено 113 285 зараженных, - отмечают специалисты. – Из этого числа сейчас здоровы уже 102 727, за сутки от болезни избавились 360 ранее заболевших.

К несчастью, помочь медики смогли не всем. За последние 24 скончались еще 11 человек с коронавирусом. Всего в Приангарье погибло уже 5500 человек, жизни 5048 из них унес COVID-19, еще 452 скончавшихся были также больны и другими тяжелыми болезнями, которые и стали причиной летального исхода.

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