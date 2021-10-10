5,5 тысяч человек с коронавирусом скончались в Иркутской области с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала пандемии коронавируса Иркутская область потеряла уже 5, 5 тысяч человек. От COVID-19 умерли 5048 из них (за сутки +10), еще 452 зараженных им имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и привели к кончине заболевших. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

- В ковидных госпиталях 10 октября медики лечат 3349 человек, 136 из них госпитализированы за минувшие сутки, - говорят специалисты. – За все время распространения COVID-19 в нашем регионе им заразились 113 285, за сутки положительные результаты получили 396 человек.

Что радует, большинство подцепивших заразу с коронавирусом справились. Врачи смогли помочь 102 727 сибирякам, за минувшие 24 часа о своем выздоровлении узнали 360 из них.

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