Водитель погиб в ДТП, вылетев из салона автомобиля, в Иркутской области. Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Иркутской области

Вблизи села Каранцай Куйтунского района накануне в ДТП погиб 46-летний водитель. Мужчина не справился с управлением, допустил опрокидывание иномарки. По данным пресс-службы Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области во время аварии автомобилист вылетел из салона «Тойоты Корона» и погиб от полученных травм.

- Авария произошла на 18 километре автодороги «Лермонтово-Каранцай», в машине также находился 33-летний пассажир, он сейчас в больнице, - добавляют в полиции. – Все обстоятельства произошедшего уточняются, идет проверка.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют соблюдать ПДД, ведь от этого зависят жизни. По их данным в Приангарье в 2021 году уже произошло 162 ДТП, где либо водитель, либо пассажиры не были пристегнуты, в этих авариях погибли 79 человек, еще 232 из них получили травмы.

- Всероссийская статистика ДТП за 2020 год свидетельствует о том, что если из числа не пристегнутых ремнем безопасности погиб каждый пятый, то будучи пристегнутым погиб только каждый тридцать восьмой, - уверяют полицейские. - Ремень безопасности снижает вероятность гибели в дорожно-транспортном происшествии в 8 раз.

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