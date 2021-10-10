Водитель «Хонды» насмерть сбил 47-летнюю женщину в Иркутской области

Удар был такой силы, что у машины смяло бампер и капот. Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Иркутской области

Трагедия произошла минувшей ночью на трассе «Сибирь». Водитель автомобиля «Хонда» сбил 47-летнюю женщину, идущую по трассе в районе поселка Залари в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Удар был такой силы, что у машины смяло бампер, капот, лобовое стекло все покрылось мелкими трещинами.

- Погибшая не имела на одежде световозвращающих элементов, что является нарушением установленных правил, - отмечают в полиции. - Вне населенных пунктов иметь такие элементы пешеходам обязательно. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге, что снижает риск возникновения аварий.

Пока устанавливаются все обстоятельства этого ДТП, сотрудники ГИБДД приводят статистику: в Приангарье в темное время суток с начала года сбили 157 человек, 31 из них погиб, 139 получили травмы.

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