Водитель Тойоты Короллы насмерть сбил женщину в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическая авария произошла вечером, 8 октября в Братске. В жилом районе Центральный, 35-летний водитель автомобиля Тойота Королла не успел затормозить и сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

- От полученных травм 45-летняя женщина скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас дорожные инспекторы выясняют все подробности этой аварии. Полицейские еще раз призывают автомобилистов региона соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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