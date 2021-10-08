В больнице умер 16-летний подросток, который перевернулся на «Рено Дастер» в Осинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В больнице умер 16-летний подросток, который перевернулся на «Рено Дастер» в Осинском районе. Школьник скончался от травм в больнице. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- По предварительным данным, 17-летний парень взял транспортное средство своего дедушки и решил с друзьями прокатиться, в процессе передал управление автомобилем своему 16-летнему другу, который и совершил ДТП, - рассказали в ведомстве.

Напомним, авария произошла на 196 километре автодороги «Иркутск-Усть-Уда». «Рено Дастер» съехал с дороги и перевернулся. После чего 16-летнего водителя доставили в больницу. В момент произошедшего с ним находилось два пассажира 17 и 18 лет, они не пострадали. Прокуратура начала проверку.

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