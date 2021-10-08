16-летний подросток не справился с управлением и перевернулся на «Рено Дастер» в Осинском районе

Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний в Осинском районе Фото: ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области

На 196 километре автодороги «Иркутск-Усть-Уда» 16-летний подросток за рулем иномарки «Рено Дастер» съехал с дороги, из-за чего машина перевернулась. Полицейские разбираются с обстоятельствами ДТП. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области, ГИБДД ГУ МВД по Иркутскои области и ГУ МВД по Иркутской области.

- По предварительным данным, 17-летний парень взял транспортное средство своего дедушки и решил с друзьями прокатиться, в процессе передал управление автомобилем своему 16-летнему другу, который и совершил ДТП, - рассказали в ведомстве.

16-летнего водителя доставили в больницу. В этот момент с ним находилось два пассажира 17 и 18 лет, они не пострадали. Прокуратура начала проверку.

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