Начальник склада в Нижнеудинске украл 800 литров авиатоплива и продавал его в сети

Начальник склада в Нижнеудинске украл 800 литров авиатоплива и продавал его на "Авито" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трех иркутян обвиняют в воровстве авиационного топлива. Вскоре они предстанут перед судом. По версии следствия,один из обвиняемых занимал должность начальника склада в коммерческой организации Нижнеудинского района. С мая по декабрь прошлого года с объекта мужчина выносил топливо для реактивного двигателя высшего сорта, пользуясь помощью коллег. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Так, заручившись поддержкой двух должностных лиц, работающих вместе с ним в одной организации в должностях охранника и кладовщика, обвиняемый беспрепятственно осуществил вынос топлива за пределы охраняемой территории. Путем внесения ложных сведений в отчетную документацию списал с подотчета предприятия незаконно полученное имущество.Часть похищенного топлива заведующий складом реализовал лично путем продажи в Нижнеудинске, а другую часть - с помощью своего родственника, проживающего в Иркутске, путем размещения на популярной интернет-платформе о продаже авиационного керосина, - рассказали в ведомстве.

Злоумышленниками было похищено более 800 литров топлива на сумму около 30 тысяч рублей.

Двое из них обвиняются по статье "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновным, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения". Мужчинам грозит до до шести лет лишения свободы. Против другого подозреваемого возбуждено уголовное дело о "Пособничестве в совершении преступления".

Дело направлено в Нижнеудинский городской суд для рассмотрения по существу.

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