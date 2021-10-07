Братчанин предстанет перед судом за размещение фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Братчанин предстанет перед судом за размещение фото нацистского преступника на сайте Бессмертного полка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела против 20-летнего мужчины, который обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, прокуратуры Иркутской области и регионального управления ФСБ России.

- По версии следствия, 5 мая 2020 года обвиняемый со своего аккаунта в одной из социальных сетей оформил и направил для публичной демонстрации на сайте «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотоизображением главного военного преступника, - сообщили в ведомстве.

Это обнаружили сотрудники отдела УФСБ России по Иркутской области, расследование провели следователи СУ СК России по Иркутской области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит лишение свободы до трех лет, либо штраф до трех миллионов рублей.

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