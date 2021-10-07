Мошенники из Иркутска обманули покупателей земельных участков на 24 миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутской области завершилось расследование уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области, регионального Управления ФСБ, прокуратуры Иркутской области и ГУ МВД по Иркутской области.

- С 2013 по 2016 год обвиняемые искали лиц, желающих приобрести землю при отсутствии достаточных оснований оформить в собственность земельные участки в упрощенном порядке, - рассказали в ведомствах. - Сумма ущерба от их действий составила порядка 24 миллионов рублей.

Двое мошенников использовали фальшивые документы и регистрировали права третьих лиц на участки земли в Иркутске. В этом деле им помогал бывший сотрудник регионального управления Росреестра. Часть из них перепродавали ничего не подозревающим покупателям. Предварительно из-за этой махинации пострадали три человека. Материалы уголовного дела объединены в производство и направлены в суд на рассмотрение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двух сибиряков осудят за контрабанду леса стоимостью больше 681 миллиона рублей. Иркутяне с помощью жителя Китая три года перевозили древесину в КНР. (подробности)

Двух драгдилеров с крупной партией синтетических наркотиков задержали в Братске. Мужчины сбывали товар через интернет-магазин. (подробности)