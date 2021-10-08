Работница коммунальной службы из Братска купила новый телефон, чтобы перевести аферисту 1,5 миллиона рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отделение полиции Братска обратилась 45-летняя работница коммунальной службы, которая перечислила лжебанкиру крупную сумму. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Женщине поступил звонок от якобы сотрудника Центрального банка, рассказали в ведомстве. - Злоумышленник убедил жертву, что на ее имя оформляется кредит, а одобренная сумма может быть перечислена на счет другого человека.

Чтобы избежать этого, аферист убедил братчанку оформить на себя кредиты в двух коммерческих банках на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Также действуя указанию мошенника, она купила телефон с бесконтактной оплатой.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и начала поиски злоумышленника.

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