К 11 годам колонии приговорили 37-летнюю наркоторговку в Братске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Падунского района поддержала обвинение по уголовному делу против 37-летней братчанки. Женщину признали виновной в совершении преступления по статье "Незаконный сбыт запрещенных веществ в большом объеме". Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Суд установил, что в июне 2019 года подсудимая сбыла запрещенные вещества путем выбрасывания из окна своей квартиры, расположенной в жилом районе Гидростроитель Братска, - рассказали в ведомстве.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции, у женщины изъяли более 0,8 граммов наркотиков. Злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности по этой же статье, тогда ей дали отсрочку в отбывании наказания до достижения ее ребенка возраста 14 лет.

Районный суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы, с учетом прошлой отсрочки. Приговор уже вступил в законную силу.

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