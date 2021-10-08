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Происшествия8 октября 2021 8:49

Пассажирка пробитой насквозь металлическим ограждением «Тойоты» погибла на трассе «Вилюй»

Несмотря на снег на иномарке была летняя резина
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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Пассажирка пробитой насквозь металлическим ограждением «Тойоты» погибла на трассе «Вилюй»

Пассажирка пробитой насквозь металлическим ограждением «Тойоты» погибла на трассе «Вилюй»

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло в районе поселка Видим Нижнеилимского района, где выпал снег. 50-летний водитель «Тойоты Корона Премио» не справился с управлением. Иномарку занесло на скользкой дороге прямиком на металлическое ограждение, которое буквально пронзило ее через весь салон. 49-летняя пассажирка погибла на месте. Мужчину доставили в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Установлено, что на колесах автомобиля находились летние шины. Госавтоинспекция Иркутской области обращает внимание автолюбителей на своевременный переход с летней на зимнюю резину. На территории северных районов Иркутской области начинается похолодание с выпадом осадков в виде снега, - отметили в ведомстве.

Также стоит помнить о скоростных ограничениях. На заснеженной дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается.

Инспекторы ГИБДД проводят проверку. Выясняются все обстоятельства и причины трагической аварии.

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