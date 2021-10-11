Восьмибалльные пробки сковали Иркутск утром 11 октября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 11 октября оцениваются в 8 баллов. По данным Яндекса, это на 2 балла больше, чем обычно утром в понедельник.

Заторы сковали улицу Олега Кошевого, Иннокентьевский мост, улицы Трактовая и улицу Сурнова по направлению к центру города, Иркутный мост, улицу Маяковского. Кстати, этим утром в районе Глазковского моста ДТП, что тоже не улучшает ситуацию на дорогах.

«Стоят» улицы Гоголя, Профсоюзная, подъездные пути к Академическому мосту также расцвечены на карте Яндекс.Пробки красным, затруднено движение по плотине ГЭС.

- Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов, - сообщает Яндекс.

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