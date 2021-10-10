Ангарчанин отсудил 121 тысячу рублей за упавший на его машину клен

Ущерб от упавшего дерева и судебных расходы возместит УК Фото: Архив "КП"

Иск удовлетворить. Такое решение накануне было озвучено в Ангарском городском суде. Мужчина добился возмещения ущерба за упавший на его машину «Nissan AD» клен.

Дерево упало на автомобиль в одном из дворов в 94 квартале. Управляющая компания утверждала, что ее вины тут нет, так как дерево не было признано опасным. Но водитель настаивал на своем, а его словам подкреплялись документами.

Из акта общего весенне-осеннего осмотра жилого дома следует, что зеленые насаждения на придомовой территории в указанный период не осматривались, - отмечают в суде. - А дендрологическая экспертиза показала, что упавшее дерево - клен ясенелистный - в силу особенностей породы имеет неравномерную, широкую и густую крону, несколько стволов.

Именно это, по словам экспертов, и могло стать причиной падения дерева – растение, вероятно, упало под собственным весом – а это – ненадлежащий контроль представителей УК за придомовой территорией, к которой также относятся и все насаждения. Ведь это создает опасность не только для имущества, но и для жителей многоквартирных домов.

- Суд удовлетворил требования владельца машины: возместить ущерб и судебные расходы., - отмечают в Ангарском городском суде.

Однако представитель управляющей компании пытался оспорить это решение в вышестоящей инстанции – в Иркутском областном суде, однако, и там коллегия по гражданским делам решила дело в пользу ангарчанина. Так, с УК взыскали материальный ущерб в размере 85 500 рублей, а также 35 825 рублей, потраченные автомобилистом на судебные издержки.

Читайте также:

Школьница получила сотрясение мозга из-за сломанного тренажера на спортплощадке в Иркутске. Уже больше недели 11-летняя Ева Попова находится в больнице (подробности)

Пятилетний сантехник из Ангарска удивил Максима Галкина на шоу «Лучше всех». Прохор Ивлев стал звездой шоу благодаря тому, что отлично разбирается в смесителях и раковинах (подробности)

Выяснилось, почему спрос на квартиры в Иркутске упал, но цены растут. Со специалистами обсудили сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08