Новое оборудование устанавливают в Слюдянской районной больнице. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Слюдянской районной больнице обновляют оборудование. До 15 октября здесь появится современный компьютерный томограф, до 1 ноября - цифровой маммограф. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев, побывав в медучреждении.

Кроме того, в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения закупили две рентгеновские установки, в операционную - столы и аппараты для наркоза, также приобретут набор для эндоскопических исследований.

- Идет масштабное обновление оборудования. Все будет поставлено и запущено в эксплуатацию до конца года. Это позволит проводить диагностику и операции в полном объеме, - отметил губернатор. - В декабре приеду - проверю, как все работает и сколько человек уже смогли воспользоваться современными диагностическими приборами.

Напомним, в прошлом году Слюдянскую районную больницу капитально ремонтировали: установили новые окна в инфекционном отделении и лечебном корпусе, а еще в поликлинике в Байкальске. На это выделяли 7,9 млн рублей. Кроме того, построили ФАП модульной конструкции в поселке Солзан.

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