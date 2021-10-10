Четвертая волна коронавируса продлится в Иркутской области от 6 до 10 недель

В Иркутской области снова увеличивают количество мест в ковидных госпиталях Фото: Олег ЗОЛОТО

Четвертая волна коронавируса в Иркутской области продлится 6-10 недель. Об этом со ссылкой на прогнозы специалистов сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем аккаунте в соцсетях.

- К сожалению, без дополнительных ограничительных мероприятий не обойтись, - предупредил губернатор Приангарья. - Хочу, чтобы жители это понимали.

Какими они будут? Пока неизвестно, но за первые три волны многие к ним уже привыкли и примерно понимают, что ждет регион, в котором уже принимаются все необходимые меры. Одна из них – увеличение коечного фонда. Количество мест в ковидных госпиталях прибавляется планомерно. На 10 октября в регионе развернуто 3968 коек (286 из них реанимационные) в 48 медучреждениях.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день занято 3349 из них. За последние сутки число госпитализированных увеличилось на 136. По словам главы Приангарья, запасы кислорода есть в каждом из ковидных госпиталей.

Особенность четвертой волны в том, что в этот раз увеличение заболеваемости отмечается не только в Иркутске, но и в Братске, поэтому там уже развернули дополнительные койки.

- Это вынужденная мера, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Специалисты обращают внимание, что в эту волну ситуация в Братске развивается наравне с Иркутском.

В остальных территориях места в инфекционных госпиталях также увеличивают постепенно, по мере роста числа заразившихся. Работа медиков скорой помощи продолжается в штатном режиме. Отмечается, что важная роль в победе над COVID-19 отводится вакцинации. В регионе, по данным на воскресенье, первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 660 689 человек, в Иркутске привились больше 189 тысяч горожан.

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