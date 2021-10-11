В Главном управлении МВД России по Иркутской области состоялось очередное заседание Общественного совета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общественный совет при ГУ МВД России по Иркутской области обсудил вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции, а также порядок и условия содержания административно задержанных лиц.

Накануне в Главном управлении МВД России по Иркутской области состоялось заседание Общественного совета, в рамках которого были заслушаны доклады руководителей отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, а также оперативного отдела регионального МВД.

Как отметил Илья Пономарев, руководитель ООДУУП и ПДН Главка, в нашем регионе работа участковых уполномоченных полиции имеет определенную специфику, отличную от других субъектов страны. По словам полковника полиции, в Приангарье недостаточное количество участковых пунктов полиции, где сотрудник может проводить прием граждан и работать по другим направлениям деятельности на своем административном участке. Также определенную сложность вызывает то обстоятельство, что зачастую полицейским приходится преодолевать сотни километров для проведения профилактической работы или принятия мер административного воздействия на не совсем законопослушный контингент.

Несмотря на то, что с момента становления службы, отсчитывающей без малого вековой юбилей, общество глобально изменилось в сторону цифровизации, профессия участкового не теряет актуальности. В поддержку озвученных доводов общественники выразили готовность инициировать перед властями региона и муниципалитетами вопрос о предоставлении участковым уполномоченных комфортных условий для несения службы.

Начальник оперативного отдела ГУ МВД России по Иркутской области Максим Моисеенко отчитался перед Общественным советом о вопросах содержания административно задержанных лиц в специализированных помещениях территориальных ОВД. Полковник полиции отметил, что на территории региона руководители и сотрудники на должном уровне обеспечивают доставляемых лиц всем необходимым – начиная от продуктов питания и заканчивая постельными принадлежностями.

Работа дежурных частей области по этому направлению деятельности находится на особом контроле Главка и в этом году жалоб на условия содержания от административно задержанных лиц не поступало. Как отметил руководитель, министерством выделяются денежные средства на ремонт и оборудование так называемых СПСЗЛ и помещений дежурных частей. С каждым годом условия становятся более комфортными и приближенными к установленным стандартам. Между тем, работа по приведению всех территориальных ОВД к действующим нормативам еще не закончена, отвечающие требованиям помещения есть во всех отделах полиции области.

Помимо официальной повестки заседания члены Общественного совета отметили многолетнюю работу бывшего руководителя пресс-службы ГУ МВД Германа Струглина, который стоял у истоков становления координационного органа министерства. Председатель Анатолий Стрельцов вручил полковнику внутренней службы в отставке благодарность за неоценимый вклад по укреплению отношений полиции и общественности.