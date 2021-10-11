Сибиряк, который до смерти избил женщину и угнал ее автомобиль, отправится в колонию на 12 лет

Приговор суда услышал 37-летний житель Улан-Удэ, который летом этого года до смерти забил женщину. 27 июня он пьяным проходил мимо остановки «Площадь Славы». Там он заметил женщину, которая вышла из припаркованной Тойоты Камри, и отправилась к подъезду дома.

Мужчина решил ограбить ее. Он догнал ее возле подъезда, а затем внутри напал и начал бить кулаками по голове. От травм женщина потеряла сознание и позже умерла в больнице.

Что касается налетчика, то он забрал ключи от машины женщины, сел за руль и поехал кататься по городским улицам. Но вскоре врезался в столб и был задержан.

- Его приговорили к 12 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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