Иркутянка организовала пансионат для престарелых в цоколе жилого дома Фото: Олег ЗОЛОТО

Пансионат для престарелых прямо в цоколе жилой многоэтажки, организовала жительница Иркутска. О том, что в нежилом помещении, где даже не было вентиляции, живут пенсионеры, стало известно после того, как жильцы дома рассказали об этом в соцсетях. Организатора пансионата задержали следователи. Женщине уже предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Суд отправил ее на время следствия под домашний арест, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - В филиалах организации проходят обыски. Допрошено более 40 свидетелей, допрашиваются собственники помещений, работники и постояльцы, проживающие в пансионате.

Добавим, что ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поставил проведение проверки по факту пансионата в жилом доме на контроль в центральном аппарате ведомства.

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