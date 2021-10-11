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Происшествия11 октября 2021 17:54

Иркутянка организовала пансионат для престарелых в цоколе жилого дома

Женщину отправили под домашний арест на время следствия
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Иркутянка организовала пансионат для престарелых в цоколе жилого дома

Иркутянка организовала пансионат для престарелых в цоколе жилого дома

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пансионат для престарелых прямо в цоколе жилой многоэтажки, организовала жительница Иркутска. О том, что в нежилом помещении, где даже не было вентиляции, живут пенсионеры, стало известно после того, как жильцы дома рассказали об этом в соцсетях. Организатора пансионата задержали следователи. Женщине уже предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Суд отправил ее на время следствия под домашний арест, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - В филиалах организации проходят обыски. Допрошено более 40 свидетелей, допрашиваются собственники помещений, работники и постояльцы, проживающие в пансионате.

Добавим, что ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поставил проведение проверки по факту пансионата в жилом доме на контроль в центральном аппарате ведомства.

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