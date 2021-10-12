Количество заболевших ОРВИ за неделю снизилось до 18 891 в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за неделю ОРВИ заболели 18 891 человек. Для сравнения неделей ранее «простудившихся» было почти на две тысячи больше – 20 482, еще неделей раньше было 24 644 заболевших. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

Чаще всего, по-прежнему, болеют дети до 14 лет – их в общем числе 58%, однако, на минувшей неделе специалисты отметили, что за помощью к медикам также чаще стали обращаться взрослые.

- Положительный темп прироста заболеваемости отмечается среди взрослого населения, а также среди детей от 3 до 6 лет, - говорят в Управлении.

В Качугском, Усольском и Тулунском районах детсады даже закрыты на карантин из-за ОРВИ. Что радует, в числе обратившихся к врачам нет ни одного зараженного гриппом, поэтому пока еще есть время, в Роспотребнадзоре региона советуют привиться. Вакцинация бесплатна в поликлиниках по месту проживания для большинства сибиряков, так как входит в национальный календарь прививок. Особенно рекомендуется пройти курс детям с 6 месяцев, дошкольникам и школьникам, учащихся вузов и ссузов, взрослым отдельных профессий и должностей – медики, педагоги, работники общественного транспорта и т.д, беременным, пожилым старше 60 лет, призывникам, людям с хроническими заболеваниями.

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