Две школы перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены две школы - в Катангском и Заларинском районах. Такие данные были озвучены региональным министерством образования на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и распространению COVID-19 на территории Приангарья. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Медики отмечают, что чаще стали болеть дети. Мы разворачиваем дополнительные места в детских стационарах. Между тем мы не должны забывать, что ответственность за здоровье детей лежит полностью на плечах взрослых. Призываю родителей, педагогов и персонал детских дошкольных учреждений пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, – подчеркнул глава региона.

Четыре детских сада в Приангарье закрыты на карантин, один из них - в Жигаловском районе, из-за COVID-19. В Качугском, Усольском и Тулунском районах дошкольные учреждения не работают по причине распространения ОРВИ.

Решения о закрытии учреждений образования на карантин принимаются муниципальными оперативными штабами и Роспотребнадзором.

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