СК начал проверку после отравления 14 воспитанников детского сада в Ангарске Фото: Олег ЗОЛОТО

СК начал доследственную проверку после отравления 14 воспитанников детского сада в Ангарске. Следователи выяснили, что накануне 6 детей обратились в больницу. По результатам анализов у двоих из них обнаружена норовирусная инфекция, они проходят амбулаторное лечение. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что в детском саду №116 в Ангарске отравились 14 детей. По данному факту следственным отделом по Ангарск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - рассказали в ведомстве.

Место, где питались пострадавшие дети, осмотрели следователи и специалисты Роспотребнадзора. Вместе с этим на контроль ход дела поставила региональная прокуратура.

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