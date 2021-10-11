Минобр региона провел проверку в ангарской школе после жалоб родителей на качество питания учеников

Минобр региона провел проверку в ангарской школе, после жалоб родителей на качество питания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из школ Ангарска представители регионального минобра провели проверку организации горячего питания для учеников начальных классов после жалоб на отравление детей. Родители посчитали, что всему виной может быть низкое качество консервированных продуктов, в том числе зеленого горошка. Однако комиссия грубых нарушений в работе столовой не выявила. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Комиссия, в которую вошли сотрудники министерства и представители управления образования Ангарского городского округа отметила, что еда приготовлена по технологии, вес блюд соответствует. Консервированная продукция (зеленый горошек) соответствует стандартам, срок годности товара в норме, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Однако руководству школы были сделаны замечания из-за отсутствия бумажных полотенец возле раковин для учащихся. Также необходимо скорректировать ежедневное меню, назначить ответственное лицо за организацию питания школьников. Все недочеты должны быть устранены до 18 октября 2021 года.

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