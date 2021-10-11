Пожароопасный сезон закончился во всех лесах Иркутской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 10 октября в южных и центральных районах Иркутской области закрыт пожароопасный сезон на землях лесного фонда. Приказ об этом подписал министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин. В северо-восточных территориях Приангарья лесопожарный сезон был закрыт 1 октября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Буквально с 1 октября текущего года мы начали подготовку к пожароопасному периоду 2022 года. Формируется межведомственная рабочая группа с участием арендаторов лесных участков, которая будет комплексно решать вопросы подготовки к пожароопасному сезону, – рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Напомним, больше всего пожаров и по площади, и по количеству было в северных районах региона, где на протяжении всего сезона стояла аномально теплая, сухая и ветреная погода. В Катангском районе, где тайга чаще всего горела в труднодоступных территориях, два месяца не было дождей.

За сезон 2021 года было зафиксировано самое меньшее количество лесных пожаров за последние пять лет - 590 на общей площади 461367,9 гектаров. Оперативность тушения в первые сутки после обнаружения составила 62,8%.

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