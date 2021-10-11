Более 6 тысяч гектаров сухой травы сожгли в Иркутской области для профилактики пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подготовка к пожароопасному периоду в 2022 году уже началась. На 6156 гектарах провели профилактическое выжигание сухой растительности в Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Значительная работа по профилактическим отжигам была проведена в Куйтунском районе, где площадь палов составила 4771 гектаров, - рассказали в ведомстве. - Профилактические отжиги сухой растительности проводятся в 6 городах и 16 районах.

В Иркутске такие работы провели на площади 19,5 гектаров. Пал сухой травы проводится под контролем пожарных там, где не получается скосить траву и утилизировать ее. В остальных случаях сбором мусора и очисткой от сухих растений занимаются органы местного самоуправления.

В Иркутской области создали и обновили 276 минерализованных полос протяженностью 853 километра. Работы проводятся вблизи леса и в зонах подверженных угрозе переходу пожаров на в населенные пункты.

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