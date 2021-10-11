Стихийную свалку убрали в Ольхонском районе после жалоб жителей Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В природоохранную прокуратуру обратился житель Ольхонского района, который рассказал о стихийной свалке в охраняемой зоне Байкала. Об этом сообщают в официальном аккаунте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Установлено, что вблизи деревни Курма находится несанкционированная свалка отходов производства и потребления площадью более 267 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Эта территория входит в особо охраняемую природную зону озера Байкал. Почва в этом месте не защищена растительностью, из-за этого размещенная стихийная свалка ставила под угрозу всю экосистему Байкала.

Прокурор направил иск в суд, заявление было удовлетворено. Особо охраняемую природную зону очистили от мусора.

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