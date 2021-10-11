Компьютерные игры, мультфильм и День отца искали в Сети иркутяне на минувшей неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На прошлой неделе умы сибиряков занимали компьютерные игры, технологии, и сбои в их работе. Таковы популярные поисковые запросы с 4 по 11 октября.

Также жители Иркутской области искали информацию мультфильме «Семейка Аддамс:Горящий тур» и о Марии Васильковой, ставшей депутатом Госдумы России восьмого созыва (подробности здесь).

Кроме того, президент России Владимир Путин недавно учредил новый праздник – День отца (когда будем праздновать) – что также, по данным Яндекса, заставило наших земляков почитать об этом в Интернете.

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