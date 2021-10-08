Мария Василькова вошла в список зарегистрированных депутатов Госдумы от Иркутской области. Фото: ЕР

Кандидат от партии «Единая Россия» Мария Василькова была зарегистрирована как депутат Государственной Думы восьмого созыва. Список опубликован на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России.

- По состоянию на 6 октября 2021 года ЦИК России зарегистрировала всех 225 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Таким образом все 450 депутатов Государственной Думы зарегистрированы, − заявила Элла Памфилова. − От имени ЦИК России хочу пожелать новому составу Государственной Думы максимально успешной работы на благо избирателей и в целом на благо России.

Согласно опубликованному документу Мария Василькова зарегистрирована в группе от Иркутской области. В список депутатов также вошли представители КПРФ и партии «Новые люди».

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