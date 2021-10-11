Движение по Байкальскому тракту будет ограничено 12 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Движение на участке с 32 по 42 километры Байкальского тракта будет ограничено 12 октября с 00:00 до 04:00. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На мосту через реку Бурдугуз будут проводить ремонтные работы – демонтаж и монтаж балок пролетного строения, - рассказали в ведомстве.

В конце каждого часа на 15 минут будет открываться проезд для транспорта. Так, проехать можно будет с 00:45 – 01:00, 01:45 – 02:00, 02:45 – 03:00.

Водителей просят продумывать свой путь заранее и быть внимательными на дорогах.

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