Еще шесть километров дороги «Братск – Усть-Илимск» заасфальтируют Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На трассе «Братск – Усть-Илимск» дополнительно заасфальтируют шесть километров. Ремонт пройдет на участке с 40 по 51 километр. Работы будут продолжены и в следующем году. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Работы на данном отрезке будут выполнены в сжатые сроки. Задача - успеть до холодов, чтобы была соблюдена технология укладки асфальтобетона. Трасса имеет важное значение в сети автодорог региона, - рассказали в правительстве Приангарья.

За строительный сезон 2021 года будет отремонтировано почти 20 километров трассы «Братск – Усть-Илимск». Общая протяжённость дороги составляет 245 километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

8 человек погибли, 52 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю. В регионе произошло 49 автоаварий. (подробности)

Восьмибалльные пробки сковали Иркутск утром 11 октября. Пробки в Иркутске на трех мостах и плотине ГЭС. (подробности)

Водитель погиб в ДТП, вылетев из салона автомобиля, в Иркутской области. Мужчина не пристегнулся ремнем безопасности. (подробности)