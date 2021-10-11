8 человек погибли, 52 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю

8 погибли, 52 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю. Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Иркутской области

За неделю с 4 по 10 октября в Иркутской области произошло 49 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- В этих авариях погибли 8 человек, еще 52 получили травмы, - отмечают в полиции. – В четырех случаях водители за рулем были в состоянии опьянения.

Среди этих 49 ДТП частой причиной столкновений стало нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части (13 случаев), в девяти автоавариях были неправильно выбрана скорость или дистанция, в восьми - несоблюдение очередности проезда. Еще пять водителей не пропустили пешеходов, двое автомобилистов выехали на встречку.

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