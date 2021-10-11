Гастрольные и выездные концерты запретят в Иркутской области с 23 октября из-за коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области с 23 октября будут ужесточены ограничительные меры против коронавируса. В Приангарье отменят гастрольные и выездные концерты. Изменения в указ подписал губернатор. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Согласно документу от 11 октября, в регионе приостанавливается проведение гастрольных и выездных концертов, спектаклей, балетов, цирковых представлений. Новые ограничения вступают в силу с 23 октября, - говорится в официальном сообщении на сайте правительства.

Решение об этом было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области, заседание которой состоялось 8 октября.

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