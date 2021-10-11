Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2021 8:11

До 50 тысяч рублей штрафа грозит Иркутскому цирку за нарушение антиковидных мер

Проверка была организована после многочисленных жалоб иркутян
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
До 50 тысяч рублей штрафа грозит Иркутскому цирку за нарушение антиковидных мер. Фото: правительство Иркутской области.

До 50 тысяч рублей штрафа грозит Иркутскому цирку за нарушение антиковидных мер. Фото: правительство Иркутской области.

Нарушение антиковидных мер выявили в работе иркутского цирка. После многочисленных жалоб горожан в соцсетях специалисты от правительства региона совместно с полицейскими организовали проверку. Во время рейда было зафиксировано, что в фойе цирка между посетителями не оббеспечивается социальная дистанция. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На директора цирка составлен протокол об административном правонарушении. Документы будут направлены в суд. Санкции для должностного лица – это штраф от 10 до 50 тысяч рублей, – пояснил заместитель начальника управления по правоохранительной и оборонной работе Сергей Климов.

Вместе с этим на зрителях не были надеты защитные маски. Однако после предупреждения нарушения были устранены. Теперь посетителям цирка будут напоминать не только о необходимости индивидуальной защиты от коронавируса, но и о возможных штрафах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четвертая волна коронавируса продлится в Иркутской области от 6 до 10 недель. В регионе снова будут вводиться дополнительные ограничения. (подробности)

Как долго мучает раздражительность и бессонница после COVID, рассказали иркутские врачи. Постковидное недомогание – процесс затяжной. (подробности)