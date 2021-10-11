До 50 тысяч рублей штрафа грозит Иркутскому цирку за нарушение антиковидных мер. Фото: правительство Иркутской области.

Нарушение антиковидных мер выявили в работе иркутского цирка. После многочисленных жалоб горожан в соцсетях специалисты от правительства региона совместно с полицейскими организовали проверку. Во время рейда было зафиксировано, что в фойе цирка между посетителями не оббеспечивается социальная дистанция. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На директора цирка составлен протокол об административном правонарушении. Документы будут направлены в суд. Санкции для должностного лица – это штраф от 10 до 50 тысяч рублей, – пояснил заместитель начальника управления по правоохранительной и оборонной работе Сергей Климов.

Вместе с этим на зрителях не были надеты защитные маски. Однако после предупреждения нарушения были устранены. Теперь посетителям цирка будут напоминать не только о необходимости индивидуальной защиты от коронавируса, но и о возможных штрафах.

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