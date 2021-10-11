Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2021 10:46

Многодетные семьи Иркутской области могут получить деньги взамен участка через МФЦ

149 многодетных семей уже получили по 200 тысяч рублей
Виктория КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Многодетные семьи из Иркутской области могут подать заявление на выплату взамен земельного участка с 11 октября

Многодетные семьи из Иркутской области могут подать заявление на выплату взамен земельного участка с 11 октября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подать заявление на социальную выплату вместо земельного участка многодетные семьи Приангарья могут с 11 октября через МФЦ. Указ был в июне 2021 года подписан губернатором Иркутской области. По документу многодетные семьи, стоящие на земельном учете более трех лет, взамен участка получают 200 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- 149 многодетных семей уже получили по 200 тысяч рублей, - рассказали в правительстве. - Еще 30 семей ожидают выплату.

Министерство имущественных отношений Иркутской области начало принимать заявления с 15 июня, по данным на 1 октября к ним поступило 539 заявлений. 489 поставили на учет для предоставления социальных выплат, по 33 – уже отказали, 17 заявлений еще рассматривают.

В 2022 году планируется, что социальными выплатами займутся органы местного самоуправления населенных пунктов Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подросток пойманный полицейскими за рулем родительской машины в Саянске, пытался притвориться старшим братом. Мать 17-летнего нарушителя оштрафуют. (подробности)

До 50 тысяч рублей штрафа грозит Иркутскому цирку за нарушение антиковидных мер. Проверка была организована после многочисленных жалоб иркутян. (подробности)