Многодетные семьи Иркутской области могут получить деньги взамен участка через МФЦ

Многодетные семьи из Иркутской области могут подать заявление на выплату взамен земельного участка с 11 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подать заявление на социальную выплату вместо земельного участка многодетные семьи Приангарья могут с 11 октября через МФЦ. Указ был в июне 2021 года подписан губернатором Иркутской области. По документу многодетные семьи, стоящие на земельном учете более трех лет, взамен участка получают 200 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- 149 многодетных семей уже получили по 200 тысяч рублей, - рассказали в правительстве. - Еще 30 семей ожидают выплату.

Министерство имущественных отношений Иркутской области начало принимать заявления с 15 июня, по данным на 1 октября к ним поступило 539 заявлений. 489 поставили на учет для предоставления социальных выплат, по 33 – уже отказали, 17 заявлений еще рассматривают.

В 2022 году планируется, что социальными выплатами займутся органы местного самоуправления населенных пунктов Иркутской области.

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