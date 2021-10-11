Подросток пойманный полицейскими за рулем родительской машины в Саянске, пытался притвориться старшим братом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саянске на дорогах города в минувшие выходные прошли массовые рейды. Инспекторы ГИБДД совместно с кинологами и сотрудниками отряда «Гром» проверяли водителей на незаконную перевозку огнестрельного оружия и наркотиков. Также велся поиск похищенных машин или с измененными номерами.За два дня было составлено 70 административных протоколов. Среди нарушителей был и 17-летний подросток, который пытался обхитрить полицейских. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За езду без водительского удостоверения к административной ответственности привлечен 17-летний подросток. Молодой человек взял ключи от машины родителей и катался по городу. Когда его остановили полицейские он пытался ввести их в заблуждение, представившись своим старшим братом. Иномарка помещена на арест площадку, за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей к административной ответственности привлечена его мать, - рассказали в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД проверили более 350 автомобилей. Чаще всего водители не соблюдают правила тонировки стекол и перевозки детей. На одного из нарушителей был составлен протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования.

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