Глава строительной фирмы из Иркутской области отдал лжепоставщикам больше 1,2 миллиона рублей Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился управляющий строительной компании, который рассказал, что мошенники под видом компании-поставщика по продаже металлоконструкций отправили фальшивый договор, а затем украли у его компании 1 миллион 275 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Оперативники установили, что ранее заявитель разместил в Интернете заявку на приобретение арматуры, - рассказали в ведомстве. - Затем ему поступил звонок от человека, представившегося менеджером компании-поставщика.

Они обсудили детали сделки, после это на электронную почту жертве пришли документы на оплату. Почтовый ящик был зарегистрирован на бесплатном почтовом сервисе и имел название компании. Мужчину это не смутило, и он оплатил 1 миллион 275 тысяч рублей за свой заказ. После «поставщик» перестал выходить на связь. Сотрудники полиции проверили данные и выяснили, что компания-поставщик использует совсем другой банковский счет.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Напомним, с начала этого года аферисты обманули более 600 жителей Иркутской области.

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