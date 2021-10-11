Пострадали 4 пассажира туристического автобуса, который столкнулся с фурой на трассе «Байкал» под Слюдянкой Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как стало известно, в момент аварии на трассе «Байкал» в салоне туристического автобуса «Hyundai County», направлявшегося в Тункинскую Долину, находилось 15 человек. Всех их доставили Слюдянскую районную больницу для обследования. По предварительной информации, только четверо из них обратились за помощью медиков. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сообщение об автомобильной аварии поступило в дежурную часть полиции сегодня утром. Прибывшими на место ДТП сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 94-м километре автодороги Р-258 «Байкал» произошло столкновение автобуса «Hyundai County», большегруза «Freightliner» и иномарки «Honda Stepwgn», - рассказали в ведомствах.

На месте работают инспекторы ГИБДД. Причины произошедшего устанавливаются. Прокуратура начала проверку исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

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