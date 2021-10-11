Тройное ДТП с автобусом и грузовиком произошло на трассе «Байкал» под Слюдянкой Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Тройное ДТП произошло на федеральной трассе Р-258 «Байкал» с участием пассажирского автобуса и грузовика. На 94-м километре столкнулись «Хонда Степвагн», «Фрилендер» и автобус. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, по меньшей мере двум участникам дорожного движения потребовалась помощь медиков,- рассказали в ведомстве.

Также на место ДТП выехал прокурор Слюдянского района. Ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

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