Грабитель с ножом напал на офис микрозаймов в Шелехове Фото: Олег ЗОЛОТО

Экипаж группы задержания получил сообщение о срабатывании тревожной кнопки на охраняемом объекте в 6-ом квартале Шелехова. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

- Прибыв на место происшествия и войдя в павильон, росгвардейцы обнаружили неизвестного мужчину и стоящих у противоположной стены помещения работников организации микрозаймов, которые сообщили, что он вооружен предметом, похожим на нож и требует выдать деньги, - рассказали в ведомстве.

Грабителя, 31-летнего мужчину из Шелехова, сразу обезвредили, задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

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