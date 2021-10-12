9,8 млн рублей получит Иркутская область на поддержку сельского хозяйства. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутской области выделят 9,8 миллионов рублей из федеральной казны на помощь сельскохозяйственной кооперации. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- В Иркутской области разработаны и действуют различные меры поддержки аграриев, в том числе и для начинающих фермеров, - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев. - Деньги, которые будут выделены федеральным Правительством, станут еще одним стимулом для развития таких предприятий.

Министр сельского хозяйства области Илья Сумароков отметил, что деньги направят на проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Благодаря нему кооперативам возвращается половина затрат на новую технику, спецтранспорт и оборудование, а также покупку продукции.

Всего Иркутской области работают 140 кооперативов, в них входит 12 тысяч личных подсобных хозяйств, 374 фермеров и индивидуальных предпринимателей, а также свыше тысячи других участников. В этом году, как и в прошлом, для их поддержки выделили 30 миллионов рублей.