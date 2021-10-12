Отключение электричества в Иркутске 13 октября частично пройдет во всех округах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Иркутске 13 октября запланировано во всех городских округах. Электроснабжение прекратится где-то на полчаса, а где-то розетки станут бесполезными на восемь часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен, - отмечают специалисты.

Отключение электричества в Иркутске 13 октября проведут в домах микрорайона Университетский, Первомайский, на улицах Аэрофлотская, Красноярская, Красных Мадьяр, Лыткина, Омулевского, Пискунова, Советская, Трилиссера, Декабрьских Событий, Красноказачья, Лызина, Бородина, Сеченова и других (см. таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 13 октября: адреса

Отключение электричества в Иркутске 13 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 13 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 13 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 13 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 13 октября: адреса. Фото: ИЭСК

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