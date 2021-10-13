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Общество13 октября 2021 10:10

Полицейский, который помог иркутянке добраться до роддома, подарил двойняшкам автокресла

Инспектор ДПС доставил роженицу до больницы за семь минут
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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Полицейский, который помог иркутянке добраться до роддома, подарил двойняшкам автокресла

Полицейский, который помог иркутянке добраться до роддома, подарил двойняшкам автокресла

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспектор ДПС Николай Протасов поздравил с выпиской семью Стародубцевых и подарил новорожденным Софье и Даниле автокресла. Напомним, 28 сентября к лейтенанту полиции обратился мужчина, который сообщил, что его жена рожает. Все происходило ранним утром, Иркутск стоял в пробках. На патрульной машине Николай Протасов доставил роженицу в больницу, давая по громкой связи указания водителям о создании коридора. Дорога до роддома заняла около семи минут. Полицейский передал женщину медикам, а через 30 минут на свет появились двойняшки. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Без помощи Николая Протасова я без преувеличения могла родить в машине, - поделилась с "КП"-Иркутск" Мария Стародубцева. - К счастью, оба наших малыша родились здоровенькими и крепкими, несмотря на то, что роды начались на 6 недель раньше срока. Теперь мы многодетная семья – дома сестричку и братика ждут мои дочь и сын.

На торжественной выписке лейтенант полиции поздравил новоиспеченных родителей с рождением двойни и пожелал им крепкого здоровья и успехов. Глава семейства вместе с супругой от всей души поблагодарили инспектора за неравнодушие и своевременно оказанную помощь.

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Полицейский, который помог иркутянке добраться до роддома, подарил двойняшкам автокресла