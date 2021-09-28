Полицейский из Иркутска помог добраться до больницы женщине, которая едва не родила двойню в пробке

У 35-летней Марии Стародубцевой роды начались на 6 недель раньше срока. Фото: личный архив семьи Стародубцевых

- Внимание! Создайте коридор! – обращался к водителям в громкоговоритель инспектор ДПС Николай Протасов, торопясь в роддом. Утром 28 августа Иркутск стоял в семибалльных пробках. Из-за двух ДТП на Трактовой машины выстроились в ряд протяженностью 2,5 километра. Не лучше ситуация обстояла и на дороге при въезде в город - жители близлежащих Хомутово и Оёка так же торопились на работу и учебу. Семье Стародубцевых пришлось объезжать затор по обочине – у 35-летней Марии начались преждевременные роды.

- У меня была 34-ая неделя беременности, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» сибирячка. – Накануне вечером я обратилась в больницу с болями в спине, но там меня успокоили и отправили домой. А уже утром я поняла, что рожаю.

В 7:40 у женщины начались первые схватки. Ее муж Алексей повез Марию в роддом, но уже на выезде из Карлука супруги поняли, что самим им быстро до больницы не добраться.

- Муж подъехал к первому городскому посту ДПС и побежал внутрь за помощью, через пару минут я услышала звук сирены, - вспоминает Мария Стародубцева. – За руль патрульной машины сел старший инспектор ДПС Николай Протасов. Он постоянно спрашивал о моем самочувствии, прерываясь только на «Дайте дорогу!». Из-за плотного движения люди в пробке очень медленно разъезжались. Протасов по громкоговорителю подсказывал водителям, кому и в какую сторону нужно перестроиться.

До перинатального центра супруги добрались за 7 минут. Николай Протасов помог проводить роженицу до приемного отделения и передал врачам.

- Без помощи Николая Протасова я без преувеличения могла родить в машине. В больнице сразу после осмотра меня перевели в родильный зал и через несколько минут на свет появились наши двойняшки – Софья и Данила. Оба здоровенькие и крепкие, несмотря на то, что роды начались на 6 недель раньше срока. Теперь мы многодетная семья – дома сестричку и братика ждут моя старшая дочь – ей 12 лет и сын – ему 6.

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К слову, помогать роженице старшему лейтенанту полиции 33-летнему Николаю Протасову пришлось впервые, признается, волновался. Однако экстренно доставлять людей в больницу уже привык. Так на прошлой неделе к Николаю Протасову обратились родители 3-летнего мальчика, который плохо себя чувствовал и терял сознание. Ребенка удалось за несколько минут привезти в Ивано-Матренинскую больницу и оказать помощь.

Инспектор ДПС пообещал семье Стародубцевых прийти на выписку малышей, либо навестить их в свободное от службы время.

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