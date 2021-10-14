В Иркутске 14 октября выпадет слабый снег Фото: Архив "КП"

Погода в Иркутске 14 октября ожидается с переменной облачностью. По данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, в областном центре в четверг пройдет слабый снег.

- В столице Приангарья сегодня дует северо-западный ветер 5-10 м/с, - говорят метеорологи.

Днем в Иркутске будет холодно, уличные столбики покажут максимум +2, как отмечают синоптики, температурные показатели вовсе могут остаться у нулевой отметки. Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – 734 миллиметра ртутного столба.

Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 14 октября будет также снежной. В Приангарье ждут местами небольшой снег, а местами умеренный. Ветер дует с порывами до 13 м/с, днем в регионе +2…-3, в низинах до -8.

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