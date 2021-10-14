Подготовкой к отопительному сезону в Тайшете занимались не аттестованные работники Фото: "КП" Архив

Отопительный сезон в Сибири продолжителен, подготовка к нему трудоемка. При проверке соблюдения законодательства транспортная прокуратура нашла нарушения в Тайшетском производственном участке Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению.

Там к работе допустили не аттестованных сотрудников. Главный механик и специалист по охране труда данного учреждения не прошли, как положено, аттестацию в области промышленной безопасности.

- Начальнику было вынесено представление, - отмечают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. – Оно рассмотрено и удовлетворено.

В ближайшее время – в четвертом квартале этого года - данные работники пройдут полный курс обучения. Сотрудники прокуратуры проследят, чтобы нарушения были устранены.

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