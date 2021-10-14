Росгвардейцы вынесли из огня потерявшего сознание усольчанина в Иркутской области

Росгвардейцы вынесли из огня находящегося без сознания усольчанина в Иркутской области. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области

- Смотрите, парни! Пожар! – выглянули в окна сотрудники городского отдела вневедомственной охраны. Из окон дома напротив поднимались клубы дыма. – Побежали, вызываем пожарных по пути!

Когда лейтенанты полиции Павел Дворниченко, Вадим Морозов, младший лейтенант полиции Вадим Шипицын и старшина полиции Эдуард Торгонский оказались на месте, выяснили, что в горящей квартире на первом этаже остался мужчина.

Пока коллеги лейтенанта полиции Вадима Морозова проводили эвакуацию жильцов, он пошел вызволять из огня оставшегося там усольчанина. Видимость была нулевая. Но полицейский смог отыскать хозяина горящей квартиры, он был без сознания.

- Вместе с младшим лейтенантом полиции Вадимом Шипициным они вынесли мужчину из огня и передали его медикам, - рассказали в Росгвардии региона.

До приезда пожарных, росгвардейцы решили тушить пламя через окна. Это спасло от распространения пожара. Приехавшие спасатели полностью потушили огонь.

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