Полицейские задержали ангарчанина, устроившего нарколабораторию в арендованном офисе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники угрозыска и отдела по отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области при помощи ОМОНа Росгвардии региона задержали в Ангарске мужчину, устроившего нарколабораторию в арендованном на окраине города офисе.

- Помещение находилось в одном из административных зданий, - говорят в полиции. – При обыске там изъяты приспособления для изготовления наркотика и упаковочный материал, а также расфасованные наркотики растительного происхождения, около 500 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». 36-летний ранее уже судимый ангарчанин арестован.

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