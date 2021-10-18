62 человека получили травмы, один погиб в ДТП в Иркутской области за неделю. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Иркутской области

На дорогах Приангарья с 11 по 17 октября произошло 46 дорожно-транспортных происшествий, в шести случаях водители были в состоянии опьянения. Статистику приводит пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- В этих авариях были травмированы 62 человека, один погиб, - говорят в ГИБДД региона.

Отмечается, что самой частой причиной аварий на минувшей неделе стало нарушение правил проезда пешеходного перехода – таким ДТП было 10, на втором месте - несоблюдение очередности проезда и 7 аварий, еще пять столкновений произошло из-за неправильно выбранной скорости. Полицейские напоминают, что от соблюдения ПДД зависят жизни, просят не нарушать их и беречь тем самым себя и близких.

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